İstanbullu vatandaşlar 6,2'lik sarsıntının ardından sokaklara dökülmüştü! Bu video gündem oldu... Depremin ardından Rafa Silva'nın ismini anons etti

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbullu vatandaşlarda büyük bir panik yarattı.

Korkutan sarsıntının ardından İstanbullu vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Toplanma alanları ve parklar dolup taşarken bazı vatandaşlar evlerine geri girmedi.

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEDİ

Parklara ve açık alanlara çadır kuran bazı vatandaşlar 2 gündür geceyi sokakta geçiriyor.

DEPREMİN ARDINDAN RAFA SİLVA'NIN ADINI ANONS ETTİ

Öte yandan bugün sosyal medyada yayılan bir görüntü ise gündem oldu. İstanbul'daki depremin ardından bir mahallede çekilen görüntülerde bir kişinin elindeki mikrofonla Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın ismini anons etti.