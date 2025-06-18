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İstanbullular aman dikkat! Sular olmayacak: 3 ilçede 12 saatlik kesinti...

İSKİ, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle 19 Haziran Çarşamba günü 10.00-22.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbullular aman dikkat! Sular olmayacak: 3 ilçede 12 saatlik kesinti...
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

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BAKIM, ONARIM VE MONTAJ ÇALIŞMALARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılacak.

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İŞTE O MAHALLELER:

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih mahalleleri. Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis mahalleleri. Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet mahalleleri."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ su
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