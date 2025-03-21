İstanbullular bu mesajla uyandı! İBB'den dikkat çeken ifade: "Umut dolu yarınlar için..."

İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınması ülke gündeminden düşmüyor. Saraçhane'de iki akşamdır toplanan kalabalık İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederken, İBB'nin bu sabah İstanbullulara yolladığı kısa mesaj dikkat çekti.

İBB'DEN NEVRUZ TEBRİĞİ

İBB'nin yolladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu olsun.

Ekrem İmamoğlu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"

"UMUT DOLU YARINLAR İÇİN..."

Mesajda yer alan 'Umut dolu yarınlar için...' ifadeleri Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialara rağmen yaşanılan bu süreçle ilgili vermek istediği mesajı olarak yorumlandı.