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İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak yağış

İstanbul'da kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı verildi. Yağışların bugün gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. İşte tüm detaylar...

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak yağış
Melih Kadir Yılmaz

Bu hafta Türkiye'nin neredeyse tamamında yağışlar etkili olacak. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava İstanbul'da da etkisini gösterecek. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakınında Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak yağış 1

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak yağış 2

RÜZGAR 80 KİLOMETRE HIZA KADAR ULAŞACAK

Öte yandan rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak yağış 3

Ayrıca perşembe günü öğle saatlerine kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM Fırtına sağanak yağış
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