'Rencide oldum' demişti! Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı

2026 yılının sonuna doğru gelirken son zamanların en çok konuşulan konusu fon krizi yaşandı. Soruşturmada her gün yeni bir detaya ulaşılırken bugün Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Aksu ve eşinin de tüm mal varlıklarına el konuldu.

100 MİLYON TL AÇIKLAMASI

Kamuoyuna yansıyan haberlerde fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybettiği iddialarına da açıklık getiren Aksu, söz konusu tutarın tam olarak bu seviyede olmadığını savunmuştu.

Yaşanan kriz nedeniyle büyük bir şaşkınlık ve mağduriyet yaşadığını belirten Aksu, "Çok rahatsızım, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak. Çıkan asılsız haberler yüzünden eşim de psikolojik olarak rahatsızlandı" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BU MİKTARI DAĞITAN BİR SANAYİCİYİM"

Yaptığı açıklamada, finansal birikiminin kaynağına yönelik eleştirilere de yanıt veren Mustafa Aksu, kendisinin köklü bir sanayici aileden geldiğini ve hayırsever bir iş insanı olduğunu dile getirmişti.

Paranın kaynağının tamamen kayıtlı ve şeffaf olduğunu belirten Aksu, "Gereksiz yere beni yıprattılar. '100 milyonu küçümsedi' dediler. Ben zaten bu miktarları dağıtan, istihdam sağlayan bir sanayiciyim. İş hayatıma odaklanmak için bakan yardımcılığı görevinden kendi isteğimle ayrılmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Aksu, fon krizinde adı geçen diğer siyasi figürlerle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih ederek, "Her AK Partili aynı değil" yorumunda bulunmuştu. Bakanlık kaynakları da Aksu'nun görev yaptığı dönemde devletten maaş almadığını, makam aracını ve bakanlık imkanlarını kullanmadığını doğrulamıştı.