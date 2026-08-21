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İstanbullular dikkat: Bazı yollar 23 ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat: Bazı yollar 23 ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce Fatih İlçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında; düzenlenecek olan genel prova nedeniyle 23.08.2026 tarihi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi ile ilgili 30.08.2026 tarihinde kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadelerine ver verildi.

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den programın bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar üzerindeki yan yolların her iki istikamette trafiğe kapatılacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Alternatif güzergah olarak ise Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddelerinin kullanılabileceği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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