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İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı: Çok şiddetli olacak...

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkisi altına aldı. Uzmanlar, termometrelerin 39 dereceyi göreceğini belirterek, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi ve güneş çarpmasına karşı önlem alınması konusunda uyarıyor. İşte habere dair detaylar...

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı: Çok şiddetli olacak...
Çiğdem Sevinç

Geçtiğimiz hafta Balkanlar üzerinden gelen serin havayla kısa süreli bir nefes alınırken, bu hafta itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve Kandilli Rasathanesi, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il için aşırı sıcak uyarısında bulundu.

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SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Tek, "Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgası var. Güneşe çıktığınızda bu sıcaklıklar daha da artıyor. Rüzgar almayan, sirkülasyonun düşük olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olabilir. İstanbul’da nemle birlikte bunaltıcılık ciddi şekilde artıyor," dedi.

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AKOM’DAN UYARI

AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, 25-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul’un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34 ila 37 derece arasında olması bekleniyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

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EGE VE GÜNEYDOĞU 40 DERECEYİ AŞACAK

Sıcak hava dalgasından yalnızca İstanbul değil, yurdun batı ve güney kesimleri de etkileniyor. Meteoroloji verilerine göre Antalya’da 39 derece, İzmir’de 37-38 derece, Aydın’da ise 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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ISI ÇARPMASINA DİKKAT

Uzmanlar, sıcak havaların ısı bitkinliği ve güneş çarpmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Adil Tek, “Isı bitkinliği yaşayan kişiyi serin bir ortama almalı, giysilerini gevşetmeli, soğuk su yudumlatmalı ve semptomlar geçmezse tıbbi yardım istenmeli,” dedi. Aksi halde sıcak çarpması meydana gelebileceğini belirtti.

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NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Uzmanlar vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalı

Bol su tüketilmeli (günde en az 8-10 bardak)

Alkol, aşırı kafein ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı

Açık renkli, bol ve pamuklu giysiler tercih edilmeli

Şemsiye ve güneş gözlüğü kullanılmalı

Gölge ve serin alanlar tercih edilmeli

Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve hayvanlar için özel önlemler alınmalı

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YENİ SICAK HAVA DALGALARI YOLDA

Haziran ayı sonunda etkili olan bu sıcak hava dalgasının ardından Temmuz başında yeni bir sıcak hava dalgasının daha beklendiğini belirten Tek, "Geçen yıl küresel olarak en sıcak yıl olmuştu, bu yaz da sıcak geçecek. Ancak geçen seneye göre biraz daha az şiddetli olacak," dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi meteoroloji AKOM sıcak çarpması
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