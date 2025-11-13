HABER

İstanbullular dikkat! Trafikte büyük değişiklik: Hız limitleri güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında oybirliğiyle İstanbul’da 84 noktada hız limiti güncellendi. D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla ,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi. İşte yeni limitler...

Ufuk Dağ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı Feshane’de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif toplantıya sunuldu.

84 NOKTANIN HIZ LİMİTİ DEĞİŞTİ

İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

1168 NOKTA TESPİT EDİLDİ

Hız limitinin revizesinden bahseden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" dedi.

"İSTANBUL'UN GENELİNDE BÜYÜK BİR ÇALIŞMA"

Konuşmasına devam eden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Oğul, "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

LEVHALARIN HIZ LİMİTİ GÜNCELLENDİ

D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla ,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi.

İşte yeni hız sınırları;

