İşte 2026'nın 2025'e benzemeyeceğinin ilk işareti: Bu yıl iPhone 18 çıkmayacak!

2026'ya girmemizle birlikte teknoloji dünyasında da yeni akıllı telefonlar modelleri için söylentiler hızlandı. Bu modeller arasında elbette iPhone'lar da yer alıyor ve giderek artan sayıdaki raporlara göre Apple'ın bu yıl standart bir iPhone 18 modeli piyasaya sürmesi beklenmiyor. Şirket, uzun süredir devam eden yıllık iPhone lansman döngüsünde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RAPORLAR İŞARET EDİYOR: BU YIL STANDART "IPHONE 18" LANSMANI OLMAYACAK

2025'teki iPhone 17'nin muazzam başarısına rağmen, standart iPhone 18'in 2027 baharına kadar gelmesi beklenmiyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Apple, iPhone 17'yi 18 aydan uzun bir süre boyunca ürün gamındaki "en yeni standart model" olarak bırakacak. MacRumors'ta yer alan habere göre, bu hamle, Apple'ın bir takvim yılını Pro olmayan amiral gemisi iPhone'un yeni neslini çıkarmadan pas geçtiği ilk yıl olarak tarihe geçecek.

EYLÜL GELENEĞİ SONA ERİYOR

Apple, 10 yılı aşkın bir süredir ana iPhone serisini sonbaharda tanıtıyor ve tüm temel modelleri Eylül ayında eş zamanlı olarak piyasaya sürüyordu. Bu düzenin bu yıl değişmesi ve şirketin iPhone sürümlerini tek bir seferde tanıtmak yerine iki farklı lansmana yayması bekleniyor.

Bu strateji kapsamında Apple'ın sonbaharda üst düzey modellere öncelik vermesi, ilkbaharda düşük maliyetli veya standart modelleri piyasaya sürmesi öngörülüyor.

YENİ TAKVİM: 2026 SONBAHAR VE 2027 İLKBAHAR

Sonuç olarak, Apple'ın 2026 yılında standart iPhone 18'i sevkiyat listesine alması beklenmiyor. Raporlar planın şu şekilde işleyeceğini gösteriyor:

2026 Sonbaharı: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone (iPhone Fold) tanıtılacak.

2027 Baharı: Ertelenen standart iPhone 18, yanında iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte piyasaya sürülecek.

PEKİ NEDEN?

İddiaya göre söz konusu değişiklik, Apple'ın giderek genişleyen iPhone ürün gamıyla doğrudan bağlantılı. 2025'te iPhone 16e ve iPhone Air'in tanıtılması, 2026'da ilk katlanabilir iPhone'un beklenen lansmanı ve iPhone 16 ile 16 Plus gibi eski modellerin varlığı göz önüne alındığında; 2026 sonuna kadar Apple'ın satışta olan en az sekiz farklı iPhone modeli olabileceği düşünülüyor. Kademeli bir yayın takviminin ise şirkete şu avantajları sağlaması bekleniyor:

Modelleri birbirinden daha net ayırmak.

Modellerin birbirinin satışını engellemeden daha uzun bir satış dönemine sahip olmasını sağlamak.

iPhone satışlarını tek bir döneme yığmak yerine, geliri mali çeyreklere daha dengeli yaymak.

Tedarik zinciri analistleri de bu söylentinin arkasındaki faktör olarak üretim ve lojistik avantajlarına işaret ediyor. Buna göre, lansmanları zamana yaymak; Apple'ın üretim darboğazlarını azaltmasına, ileri teknolojiler için bileşen tedarikini daha iyi yönetmesine olanak tanıyacak.