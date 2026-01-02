HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İşte 2026'nın 2025'e benzemeyeceğinin ilk işareti: Bu yıl iPhone 18 çıkmayacak!

2025 yılında Apple'ın iPhone lansman takviminde sürprize yer yoktu: Beklendiği gibi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten oluşan tüm iPhone 17 ailesi eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Ancak 2026, bu açıdan 2025'e benzemeyecek gibi. Çünkü iddialara göre standart iPhone 18 modeli bu yıl piyasaya sürülmeyecek. Fakat bu Apple'ın yine de bir iPhone tanıtmayacağı anlamına gelmiyor.

İşte 2026'nın 2025'e benzemeyeceğinin ilk işareti: Bu yıl iPhone 18 çıkmayacak!
Enes Çırtlık

2026'ya girmemizle birlikte teknoloji dünyasında da yeni akıllı telefonlar modelleri için söylentiler hızlandı. Bu modeller arasında elbette iPhone'lar da yer alıyor ve giderek artan sayıdaki raporlara göre Apple'ın bu yıl standart bir iPhone 18 modeli piyasaya sürmesi beklenmiyor. Şirket, uzun süredir devam eden yıllık iPhone lansman döngüsünde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RAPORLAR İŞARET EDİYOR: BU YIL STANDART "IPHONE 18" LANSMANI OLMAYACAK

2025'teki iPhone 17'nin muazzam başarısına rağmen, standart iPhone 18'in 2027 baharına kadar gelmesi beklenmiyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Apple, iPhone 17'yi 18 aydan uzun bir süre boyunca ürün gamındaki "en yeni standart model" olarak bırakacak. MacRumors'ta yer alan habere göre, bu hamle, Apple'ın bir takvim yılını Pro olmayan amiral gemisi iPhone'un yeni neslini çıkarmadan pas geçtiği ilk yıl olarak tarihe geçecek.

EYLÜL GELENEĞİ SONA ERİYOR

Apple, 10 yılı aşkın bir süredir ana iPhone serisini sonbaharda tanıtıyor ve tüm temel modelleri Eylül ayında eş zamanlı olarak piyasaya sürüyordu. Bu düzenin bu yıl değişmesi ve şirketin iPhone sürümlerini tek bir seferde tanıtmak yerine iki farklı lansmana yayması bekleniyor.

İşte 2026 nın 2025 e benzemeyeceğinin ilk işareti: Bu yıl iPhone 18 çıkmayacak! 1

Bu strateji kapsamında Apple'ın sonbaharda üst düzey modellere öncelik vermesi, ilkbaharda düşük maliyetli veya standart modelleri piyasaya sürmesi öngörülüyor.

YENİ TAKVİM: 2026 SONBAHAR VE 2027 İLKBAHAR

Sonuç olarak, Apple'ın 2026 yılında standart iPhone 18'i sevkiyat listesine alması beklenmiyor. Raporlar planın şu şekilde işleyeceğini gösteriyor:

  • 2026 Sonbaharı: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone (iPhone Fold) tanıtılacak.
  • 2027 Baharı: Ertelenen standart iPhone 18, yanında iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte piyasaya sürülecek.

PEKİ NEDEN?

İddiaya göre söz konusu değişiklik, Apple'ın giderek genişleyen iPhone ürün gamıyla doğrudan bağlantılı. 2025'te iPhone 16e ve iPhone Air'in tanıtılması, 2026'da ilk katlanabilir iPhone'un beklenen lansmanı ve iPhone 16 ile 16 Plus gibi eski modellerin varlığı göz önüne alındığında; 2026 sonuna kadar Apple'ın satışta olan en az sekiz farklı iPhone modeli olabileceği düşünülüyor. Kademeli bir yayın takviminin ise şirkete şu avantajları sağlaması bekleniyor:

  • Modelleri birbirinden daha net ayırmak.
  • Modellerin birbirinin satışını engellemeden daha uzun bir satış dönemine sahip olmasını sağlamak.
  • iPhone satışlarını tek bir döneme yığmak yerine, geliri mali çeyreklere daha dengeli yaymak.

Tedarik zinciri analistleri de bu söylentinin arkasındaki faktör olarak üretim ve lojistik avantajlarına işaret ediyor. Buna göre, lansmanları zamana yaymak; Apple'ın üretim darboğazlarını azaltmasına, ileri teknolojiler için bileşen tedarikini daha iyi yönetmesine olanak tanıyacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de korkunç kaza! 1 yıl önce evlenmişlerdiEskişehir’de korkunç kaza! 1 yıl önce evlenmişlerdi
Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandıSinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.