İşte Apple'ın 2026 takvimi: Planda iPhone 18 Pro da var ancak yalnız değil

Eylül ayında sona eren 2024 mali yılı itibarıyla iPhone gelirleri, Apple'ın 391 milyar dolarlık net satışının %51'ini oluşturdu. Söylenti çarkları ise şimdiden, 2026'da çıkacak iPhone modelleri ve yıl içinde yüzeye çıkması beklenen önemli yazılım haberleriyle dönmeye başladı. Önümüzdeki 12 ay, eski favorilerin yeni sürümlerini ve merakla beklenen bir "ilk" cihazı getirecek olsa da, 2026 takviminde tanıdık bir yüz eksik kalabilir. İşte detaylar...

YAZILIM: SIRI 2.0 VE iOS 26.4

Apple yılı, tüm telefonlar için mevcut olan iOS 26.2 ile kapatırken, iOS 26.3 sürümü şimdiden beta aşamasında. Tom's Guide'da yer alan habere göre, ancak asıl yazılım hikayesi, bahar aylarında beklenen iOS 26.4 ile başlayacak.

Çoğu kişi, iOS 26.4 ile birlikte iPhone için yeni bir Siri versiyonunun sunulmasını bekliyor. Resmi olmayan adıyla Siri 2.0, daha konuşkan olmasının ötesinde; ekranınızdaki bilgileri anlama ve bunlara göre hareket etme yeteneğiyle (bağlam farkındalığı) öne çıkacak. Ayrıca seyahat planları, makbuzlar ve telefonunuzda saklanan diğer verileri akıllıca bir araya getirebilecek.

iPHONE 17E: BAHAR SÜRPRİZİ

Orta segment iPhone takvimini "karmaşık" olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Ancak bu kez bekleyiş o kadar uzun sürmeyecek. Raporlar, iPhone 17e'nin Mayıs ayında geleceğine işaret ediyor.

Bu modelde büyük bir revizyon beklenmiyor; asıl değişikliklerin A19 yonga seti ve iPhone 17 modellerinde bulunan Center Stage ön kamera olması bekleniyor. Ayrıca, 16e'deki çentikli ekranın yerini Dynamic Island'ın alacağı konuşuluyor.

WWDC 2026 ve iOS 27

Haziran ayı, Apple'ın mobil yazılımındaki bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27'yi ilk kez göreceğimiz WWDC etkinliğini getirecek. iOS 26'nın odak noktası "Liquid Glass" arayüzüydü; iOS 27'nin ise daha çok performans ve kararlılık odaklı bir güncelleme olması bekleniyor. Yine de Apple Intelligence kapsamında bir yapay zeka destekli sağlık asistanı ve AI tabanlı arama özelliklerinin tanıtılması muhtemel.

iPHONE 18 PRO SERİSİ: 2NM ÇAĞI

Eylül ayında sahne alması beklenen iPhone 18 Pro modelleri, kamera diziliminin arka gövde boyunca uzandığı iPhone 17 Pro tasarımını koruyacak.

En büyük yenilik, 2nm süreciyle üretilecek olan A20 Pro yonga seti olacak. Bu, transistörlerin birbirine daha da yaklaşması sayesinde ciddi bir performans ve güç verimliliği artışı anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro modellerinde değişken diyafram aralığına geçilebileceği konuşuluyor. Bu, sensöre düşen ışık miktarını manuel olarak ayarlamaya imkan tanıyacak.

iPHONE FOLD: APPLE’IN İLK KATLANABİLİR TELEFONU

Eğer söylentiler doğruysa, Apple’ın katlanabilir telefon pazarına girişi 2026’da gerçekleşecek. iPhone Fold'un, sonbahar etkinliğinde Pro modellerine katılması bekleniyor.

Cihazın, Galaxy Z Fold serisi gibi bir "kitap" tasarımı sunması; 7,8 inçlik bir iç ekran ve 5,5 inçlik bir dış panele sahip olması bekleniyor. Apple’ın en büyük kozu ise kırışıksız bir ekran teknolojisi olacak. Ancak fiyat etiketi biraz korkutucu: Söylentilere göre cihaz 2.400 dolar civarında bir fiyata sahip olabilir.

PEKİ YA iPHONE 18?

Dikkat çekici bir söylentiye göre Apple, iPhone tanıtım stratejisini değiştiriyor. Bu yeni plana göre, Apple lansmanları kademelendirecek: Pro versiyonları her yıl sonbaharda çıkarken, standart model ve E serisi bir sonraki baharda tanıtılacak. Eğer bu doğruysa, iPhone 18 Pro modellerini bu sonbaharda görsek de, standart iPhone 18 modelini görmek için 2027 baharını beklememiz gerekebilir.