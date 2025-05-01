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İşten çıkarmaların gölgesinde işçi sendikası yürüyüş yaptı

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar tarafından yürüyüş düzenlendi. Petlas A.Ş. ve Cemas Döküm Sanayi çalışanlarının da katıldığı yürüyüş, işçi çıkarılacağı söylentilerinin gölgesinde yapıldı.

İşten çıkarmaların gölgesinde işçi sendikası yürüyüş yaptı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte emek ve işçi haklarına dikkat çeken sendikalar, Cacabey Meydanı'nda toplandı. Burada davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlama yapıldı. Öte yandan Petlas A.Ş.'de son 5 ayda yaklaşık 500 işçinin işten çıkarıldığı öğrenilirken, Cemas Döküm Sanayi'nde ise işçi çıkarılacağına yönelik söylentiler çalışanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Her iki fabrikada yaşanan gelişmeler yürüyüşte sıkça konuşuldu. Emek ve eğitim sendikalarının birlikte organize ettiği yürüyüşte "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı. Bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kırşehir
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