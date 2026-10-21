'İstenmeyen kişi' ilan edilmişti! Fatih Erbakan'dan İlham Aliyev'e mesaj: "Biz gelmesek de olur..."

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın da içlerinde olduğu 31 Türk vatandaşını Azerbaycan devleti 'persona non grata' yani 'istenmeyen kişi' ilan etti. 31 Türk vatandaşının Azerbaycan'a girişinin yasaklanmasının ardından Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mesaj gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kararda, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan açıklamalar gösterilmişti.

"BİZ GELMESEK DE OLUR"

Erbakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın İlham Aliyev!

Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur.

Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!

"GARDAŞLIK HUKUKUNU SİZDEN DEĞİL, ELÇİBEY'DEN ÖĞRENDİK"

Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik.

Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki;

Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği!

Yaşasın iki devlet, tek millet!

Yaşasın dilde, fikirde, iş’te birlik!"