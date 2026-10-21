HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

'İstenmeyen kişi' ilan edilmişti! Fatih Erbakan'dan İlham Aliyev'e mesaj: "Biz gelmesek de olur..."

Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini engellemesi sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yazdığı mesajda Erbakan, "Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur." dedi.

'İstenmeyen kişi' ilan edilmişti! Fatih Erbakan'dan İlham Aliyev'e mesaj: "Biz gelmesek de olur..."

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın da içlerinde olduğu 31 Türk vatandaşını Azerbaycan devleti 'persona non grata' yani 'istenmeyen kişi' ilan etti. 31 Türk vatandaşının Azerbaycan'a girişinin yasaklanmasının ardından Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mesaj gönderdi.

İstenmeyen kişi ilan edilmişti! Fatih Erbakan dan İlham Aliyev e mesaj: "Biz gelmesek de olur..." 1

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kararda, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan açıklamalar gösterilmişti.

İstenmeyen kişi ilan edilmişti! Fatih Erbakan dan İlham Aliyev e mesaj: "Biz gelmesek de olur..." 2

"BİZ GELMESEK DE OLUR"

Erbakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın İlham Aliyev!

Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur.

Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!

"GARDAŞLIK HUKUKUNU SİZDEN DEĞİL, ELÇİBEY'DEN ÖĞRENDİK"

Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik.

Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki;
Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği!
Yaşasın iki devlet, tek millet!
Yaşasın dilde, fikirde, iş’te birlik!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Azerbaycan 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etti! Azerbaycan 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan etti!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin Savur'dan Nobel’e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müzeMardin Savur'dan Nobel’e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze
İsmail Arı tutuklandıİsmail Arı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev Fatih Erbakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.