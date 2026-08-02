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İstifa etmişti! Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı

Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla hükümetin istifasını sunmasının ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı.

İstifa etmişti! Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı
Ufuk Dağ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün sanal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

ÇOĞUNLUĞUN ADAY GÖSTERDİĞİ...

Paşinyan, Ulusal Meclis'in 9’uncu döneminin ilk oturumunun başladığını, Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sunduğunu belirtti. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın hükümetin istifasını kabul edeceğini söyleyen Paşinyan, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini sürdüreceğini, yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasının ardından parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği kişinin başbakan olarak atanacağını kaydetti.

YENİDEN BAŞBAKAN OLARAK ATANDI

Paşinyan, parlamento çoğunluğunun, bugün başbakan adayını sunacağını vurgulayarak, daha sonra atamanın yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede hükümetin istifasının kabul edildiği aktarıldı. Yayımlanan bir diğer kararnamede ise Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan
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