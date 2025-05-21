HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İstifa ettiren şaka! Bakan söylediklerine bin pişman oldu... Yerine eski bakan geldi

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Taku Eto, bağış kampanyası sırasında hediyeler sayesinde daha önce pirinç almadığını ifade etmesinin ardından gelen eleştirilere dayanamayarak istifa etti.

İstifa ettiren şaka! Bakan söylediklerine bin pişman oldu... Yerine eski bakan geldi
Çiğdem Sevinç

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Taku Eto, katıldığı bir bağış kampanyası etkinliğinde "destekçilerinden aldığı hediyeler sayesinde daha önce hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını ve bundan çok memnun olduğunu" ifade etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

AW459768_02

İSTİFASINI VERDİ

"Şakası" milletvekilleri ve seçmeni öfkelendiren Eto, görevinden istifa etti. Başbakan Shigeru Ishiba’ya istifasını sunmasının ardından kameraların karşısına geçen Eto, "Halk artan pirinç fiyatlarından şikayetçi olduğu bir dönemde uygun olmayan bir ifade kullandım" dedi.

thumbs_b_c_cf98fa3913f6445a63fe95f852f1d5e1

GÖREVE ESKİ BAKAN GELDİ

Başbakan Ishiba, Taku Eto’nun istifası üzerine "tarım ve balıkçılık konusunda tecrübe, sezgi ve iş tutkusuna sahip birisi" olarak tanımladığı eski Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi’yi Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı görevine atadığını bildirdi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldiGmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Japonya Tarım ve Orman Bakanlığı şaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Avrupa'nın göbeğinde suikast!

Annesiyle görüntülü konuşurken ölüm geldi

Annesiyle görüntülü konuşurken ölüm geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.