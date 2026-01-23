HABER

İstikamet Japonya: Forza Horizon 6'nın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk gameplay videosu...

Yarış oyunu tutkunlarının beklediği haber sonunda geldi. Serinin bugüne kadarki en geniş haritasıyla Japonya'ya taşınan Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi belli oldu. Playground Games, Oyunun ilk oynanış videosunu da yayınladı. Oyunla ilgili PlayStation oyuncuları için de bir sürpriz var.

Enes Çırtlık

Aylar süren bekleyişin ardından Playground Games ve Xbox, Xbox Developer Direct 2026 etkinliği sırasında Forza Horizon 6'nın çıkış tarihini duyurdu. Ayrıca oyunun ilk oynanış videosu da paylaşıldı.

DAHA BÜYÜK DÜNYA, YENİ ÖZELLİKLER VE JAPONYA

Forza Horizon 6; Tokyo gibi yoğun şehir merkezlerini manzaralı kırsal yollar ve sahil otoyolları ile harmanlayarak, Horizon Festivali'ni bugüne kadarki en geniş ortamı olan Japonya'ya taşıyor. İlk önizlemeler; tamamı Japonya'nın zengin otomobil kültüründen esinlenen dinamik bir açık dünya içine yerleştirilmiş, 550'den fazla araçlık çeşitli bir seriye işaret ediyor. Geliştiriciler, katı bir birebir rekreasyon hedeflemek yerine; hem görsel zarafet hem de çeşitli sürüş ortamları sunmak için tanınabilir etkileri sanatsal özgürlükle harmanlayarak haritanın ülkenin özünü yakalamak için tasarlandığını söylüyor.

Yeni Forza Horizon 6'da daha derin özelleştirme ve sosyal özelliklere de ağırlık verilmiş. Bu kapsamda oyuna getirilen ve oyuncuların modifiye araçlarını sergileyebilecekleri, kaplamalarını paylaşabilecekleri ve paylaşılan alanlarda 'arkadaşlarıyla takılabilecekleri' gerçek dünya otomotiv buluşmalarından esinlenen Car Meets (Araç Buluşmaları) özelliği ön plana çıkan özellikler arasında.

İŞTE FORZA HORIZON 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

Popüler açık dünya yarış serisinin bir sonraki büyük oyunu, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X/S ve Windows PC için piyasaya sürülecek. Ayrıca Forza Horizon 6 Premium Edition ön siparişi verenler, 15 Mayıs'ta, yani dört gün önceden oynamaya başlayabilecek.

Ayrıca, bu yılki Forza Horizon sadece Xbox ve PC ile sınırlı olmayacak. Seri üst üste ikinci kez, 2026'nın ilerleyen dönemlerinde PlayStation 5'e de gelecek.

FORZA HORİZON 6 FİYATI NE KADAR?

Forza Horizon 6, ön siparişe de açılmış durumda. Oyunun platformlardaki fiyatları ise şöyle:

Forza Horizon 6 Steam fiyatı (Standard Edition): 32.99 dolar
Forza Horizon 6 Xbox fiyatı (Standard Edition): 2.999 TL

Oyun
