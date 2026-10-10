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İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı

Karabük’te yoldaki kaya parçalarına çarpmamak için ani manevra sonrası kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı

Kaza Karabük - Eskipazar kara yolu Kayı Köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan 07 YSB 67 plakalı otomobil, sürücüsünün yoldaki küçük kaya parçalarına çarpmamak için ani manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarparak ters döndü. Kazada Bahri, Mehmet ve Sevim T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı 1

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı 2

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı 3

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı 4

İstinat duvarına çarpan otomobil ters döndü : 3 yaralı 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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