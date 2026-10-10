Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: "Sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını güçlendiriyoruz"

15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çocuklarımızı dijital ortamın risklerinden korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve daha güvenli bir sosyal medya ekosistemi oluşturmak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz" dendi.

Başkanlığın açıklamasında; 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubuna yönelik özel koruma tedbirlerinin uygulanması, güvenilir yaş doğrulama sistemlerinin oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik esasların belirlendiği vurgulandı.

Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının çocukların mahremiyetini, kişisel verilerini ve gelişimlerini korumaya yönelik sorumluluklarını da güçlendirildiğinin altını çizen Siber Güvenlik Başkanlığı "Temel yaklaşımımız; teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanırken çocuklarımızın güvenliğini ve sağlıklı gelişimini ön planda tutmak, ailelerimizin yanında olmak ve dijital platformların daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamak" açıklaması yaptı.

Başkanlığın açıklamasında "Çocuklarımızın dijital ortamdaki güvenliği, ülkemizin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır" mesajı verildi.