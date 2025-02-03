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İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyeti listesi

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 19:01
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Diyetler genel olarak mümkün olabilecek en kısa süre içinde ama en sağlıklı biçimde kilo verme amacı ile yapılır. Ancak her türlü diyet bir diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır. Bilinçsizce yapılan diyetler insan sağlığı için zararlı olabileceği gibi kalıcı hasarlara da neden olabilir. Kişinin bünyesine göre çeşitli testler yapıldıktan sonra en uygun diyetin belirlenmesi de önemlidir.

İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyeti listesi

Diyet, bireyin sağlık durumuna, beslenme alışkanlıklarına ve hedeflerine uygun olarak belirlenen bir beslenme düzenidir. Diyet kelimesi genellikle kilo verme amacıyla kullanılsa da aslında daha geniş bir anlam taşır. İsveç diyeti de son zamanların adı en çok duyulan diyetlerinden biri hâline gelmiştir.

İsveç diyeti nedir?

Genel olarak protein ağırlık beslenme içeren İsveç diyeti, İskandinav kökenli olarak bilinir. Hızlı ve sağlıklı bir biçimde kilo veren bir program olduğu kabul edilir. Bu diyetin uzun vadede uygulanması önerilmez. Ayıca mutlaka bir uzman eşliğinde ve takibinde uygulanması gerekir.

Hızlı bir şekilde kilo vermek için her moda diyetin uygulanmaması gerekir. Kişilerin kiloları sağlık durumları ile doğru orantılı olmalıdır. İsveç diyeti de sağlıklı beslenme alışkanlığı içeren bir yaşam tarzı benimsemeyi planlayan kişilere önerilmez.

İsveç diyeti nasıl yapılır?

İsveç diyeti listesine göre diyetin kısa vade içinde kilo kaybı yaşanması hedeflenir. Toplamda 13 gün süren bir diyet programıdır. Temel özellikleri ise şu şekildedir:

  • Protein ağırlıklı beslenilmelidir. Ton balığı, haşlanmış yumurta ya da kırmızı et gibi gıdalar tüketilir.
  • Kısıtlı kalori alınmalıdır. Günlük kalori alımı normalden daha az ve sınırlandırılmış olmalıdır.
  • Az nişasta ve az şeker tüketilmelidir. Makarna, pirinç, şeker, ekmek gibi gıdaların tüketilmemesi gerekir.
  • Az tuz kullanılmalıdır. Tuz alımı bu diyet için sınırlıdır. Ödem oluşturabileceği için İsveç diyetinde tuz önerilmez.
  • Bol su içmek gerekir. İsveç diyeti uygulayan kişiyi gün içinde bol miktarda su tüketmeye yönlendirir. Tatlandırıcı diğer içecekler asla tüketilmemelidir.

13 günle sınırlanan İsveç diyeti bir günde şu şekilde öğünlere bölünmüştür:

  • Kahvaltı: Kahve ya da yeşil çay ile az yağlı yoğurt
  • Öğle: Ton balığı ya da tavuk göğsü ve haşlanmış sebzeler
  • Akşam: Meyve ve haşlanmış sebzeler
Anahtar Kelimeler:
diyet sağlık
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