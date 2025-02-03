İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyeti listesi

Diyet, bireyin sağlık durumuna, beslenme alışkanlıklarına ve hedeflerine uygun olarak belirlenen bir beslenme düzenidir. Diyet kelimesi genellikle kilo verme amacıyla kullanılsa da aslında daha geniş bir anlam taşır. İsveç diyeti de son zamanların adı en çok duyulan diyetlerinden biri hâline gelmiştir.
Genel olarak protein ağırlık beslenme içeren İsveç diyeti, İskandinav kökenli olarak bilinir. Hızlı ve sağlıklı bir biçimde kilo veren bir program olduğu kabul edilir. Bu diyetin uzun vadede uygulanması önerilmez. Ayıca mutlaka bir uzman eşliğinde ve takibinde uygulanması gerekir.
Hızlı bir şekilde kilo vermek için her moda diyetin uygulanmaması gerekir. Kişilerin kiloları sağlık durumları ile doğru orantılı olmalıdır. İsveç diyeti de sağlıklı beslenme alışkanlığı içeren bir yaşam tarzı benimsemeyi planlayan kişilere önerilmez.
İsveç diyeti listesine göre diyetin kısa vade içinde kilo kaybı yaşanması hedeflenir. Toplamda 13 gün süren bir diyet programıdır. Temel özellikleri ise şu şekildedir:
13 günle sınırlanan İsveç diyeti bir günde şu şekilde öğünlere bölünmüştür: