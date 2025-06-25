İsveç'in başkenti neresi? İsveç'in başkenti hakkında bilgiler

Yüzölçümü 450.295 kilometrekare olan İsveç, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında yer alan en büyük üçüncü ülke olma özelliğine sahiptir. Toplam nüfusu yaklaşık olarak 10 milyon civarında olan ülkede kilometrekare başına 25 kişi düşmektedir. Bu nedenle nüfus yoğunluğu düşük olan ülkelerden biri olan İsveç'teki en büyük şehirler Stockholm, Malmö ve Göteborg şehirleridir.

Meclis sistemine sahip olan ülkede yönetim meşruti monarşidir. Ekonomik açıdan oldukça gelişmiş bir ülke olan İsveç The Ekonomist’in Demokrasi İndeksi’ne göre ilk sıraya yerleşmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler Topluluğu 2022 İnsani Gelişme Endeksi'ne göre ise ülke yedinci sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği üye ülkelerinden biri olan İsveç Orta Çağ’dan bu yana bağımsız olarak var olan tek ülkedir. İlk kez 16. yüzyılda modern merkezi yönetim kral seçimi ile başlamıştır. 17. yüzyılda ülkenin sınırları İsveç İmparatorluğu’nu kurmak amacı ile genişletilmiştir.

İsveç’te resmi dil İsveççe dilidir. Büyük çoğunluğu İsveçli vatandaşlardan oluşan nüfusun içinde tanınan farklı diller de konuşulmaktadır. Roman dili, Yidiş Dili, Fince, Laponca ve Meankili dilleri ülkede tanınmış olan diğer bölgesel dillerdir. Üniter parlamenter monarşi ile yönetilen ülke tarihinde 1397 yılında Danimarka ve Norveç ile birlik oluşturulmuştur. Fiilen bağımsızlık 1523 yılında alınmıştır. Ülkenin resmi para birimi İsveç Kronu'dur.

Vikingler döneminin sekizinci ve on birinci yüzyıllar arasında yaşandığı İsveç’te bu dönemde Gotlar ile birleştiği bilinmektedir. İsveçli Vikingler ve Gotlandlılar yoğun olarak bugünkü Finlandiya’ya yakın olan doğu ve güney kısımlarda yaşamaktadır. Düzenli olarak Rusya’ya, Belarus’a, Ukrayna’ya ve Bağdat’a kadar göç ettiklerine dair de bilgilere rastlanmıştır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda tarafsız olduğunu resmi olarak ilan eden İsveç’in bu durumu özelikle İkinci Dünya Savaşı döneminde çok tartışılmış bir konudur. Almanya’yı çok uzun süre boyunca örnek olarak kabul eden İsveç bu süreçte dünya genelinde oluşan bloklara karşı kayıtsız kalmıştır. İsveç, savaş sırasında Norveç’in savunmasına destek vermiştir. Savaşın bitimine doğru da bazı barış girişimlerinde bulunmuştur.

Kuzey Avrupa’da Botni Körfezi ile Baltık Denizi kıyılarında yer almakta olan İsveç, çok uzun kıyılara sahiptir. Bu nedenle İsveç İskandinavya yarımadasının doğu tarafını meydana getirmektedir. İsveç’in kuzeydoğusunda Finlandiya, batısında Norveç doğusunda ise Baltık Denizi bulunmaktadır. Sibirya ile aynı enlemlere sahip olan İsveç buna rağmen daha ılıman bir iklime sahip bir ülkedir. Yıl boyunca dört mevsimin yaşandığı ülkede yumuşak hava olayları çok belirgin olarak hissedilmektedir.

İsveç’te sıcaklıklar kuzeyden güneye doğru çok farklıdır ve çeşitlilik göstermektedir. Orta ve güney kısımlarda yazlar ılık, kışlar ise soğuk yaşanır. Bu bölgelerde yaz aylarında hava sıcaklığı dereceleri 20 derece ile 25 derece arasında değişkenlik gösterebilmektedir. 5 ana bitki örtüsü bölgesine sahip olan İsveç’te güney yaprak döken orman bölgesi, kuzey iğne yapraklı orman bölgesi, güney iğne yapraklı orman bölgesi, çıplak dağ bölgesi ve Alp hoş bölgesi bulunmaktadır.

İsveç'in başkenti neresidir?

İsveç’in en büyük şehri Stockholm şehridir. Bu şehir aynı zamanda ülkenin başkenti konumundadır. Stockholm, eski ve köklü bir tarihçeye sahiptir. 13. yüzyıldan bu yana şehir bir İskandinavya medya, ekonomi, kültür ve siyaset merkezidir. Anakara dışında yer alan 14 adaya sahip olan şehirde Malaren Gölü’nün deniz ile bir araya geldiği kanal da yer almaktadır.

Stockholm’un kurulduğu alan tarihte Agnafit gibi Norveç yazılı kaynaklarında da geçmektedir. Bu bölgenin efsane kralı olarak kabul edilen Agne de bu yazılı kaynaklarda yer almaktadır. İlk Stockholm tarifi yazılı kaynaklarda 1252 yılına tarihlenmektedir. Şehrin yakınlarında yer alan Bergslagen şehrinde yapılan demir madenciliği ile birbirine yakın tarihlerde olduğu bilinmektedir.

Stockholm şehri bir belediye olarak bölgelere ayrılmıştır. Alt birimler oluşturulmuştur ve bu alt birimler toplum yaşamından kültürel hizmetlerden de sorumlu tutulmaktadır. Belediye Stockholm Kent Merkezi, Güney Stockholm ve Batı Stockholm olmak üzere 3 farklı bölge altında denetlenmektedir.