İsveç'te İsrail protestosu

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 10 Ekim’de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırılar düzenlemesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya geldi.

SALDIRILARIN DURDURULMASI İSTENDİ

"Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor", "Gazze’de saldırılar durdurulsun", "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İran’a saldırılar dursun" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgaline son verilmesini ve İsveç’in bu ülkeye silah satışını durdurmasını talep etti.

Filistin, İran ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının da durdurulmasını istedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

