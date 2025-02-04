İsveç'te okula silahlı saldırı! Polis, 10 kişinin öldüğünü açıkladı

İsveç'te Örebro kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. İsveç polisi, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği kaydedilirken, yaralananlara dair detaylar henüz paylaşılmadı. Öte yandan, bölgedeki insanların evlerinde kalması yönünde çağrı yapıldı. Örebro Polis Sözcüsü Lars Hedelin ise Olayla ilgili cinayette teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatIıldığını duyurdu.

OTOMATİK SİLAHLA TARADI

Expressen gazetesinin haberine göre de bir kişinin okul kampüsünü otomatik bir silahla taradığı, vurulanlar arasında olay yerine giden polis memurlarının da bulunduğu belirtildi.

Olaya dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Örebro'daki şiddet olaylarına ilişkin bilgiler çok ciddi" ifadelerini kullandı. Örebro Sağlık Müdürlüğü, yaralıların yoğun bakıma alındığını duyurdu.

SIRANIN ALTINA SAKLANDILAR

Saldırı sırasında bir sınıfta bulunan öğrencilerin silah seslerini duymalarının ardından sıraların altına saklandığı ve sınıftaki alarmın devreye girdiği görüldü. Öğrenciler, paylaştıkları görüntünün üzerine "Hiçbir şey bilmiyoruz, bir saattir burada oturuyoruz Örebro" ifadesini yazdı.(AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır