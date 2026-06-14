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İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi

İsviçre'de, ülke gündeminde uzun süredir kapsamlı tartışmalara neden olan "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim" için yapılan halk oylamasında vatandaşların yüzde 54,8'i girişime "Hayır" oyu kullandı.

İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi

İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gitti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 12.00'de sona erdi. İsviçre Federal İstatistik Dairesine göre, halk oylamasına katılım yüzde 58,86 olarak kaydedildi.

İsviçre de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi 1

Oylamada vatandaşların yüzde 54,8'i girişime karşı oy kullanırken, yüzde 45,2'si ise destek verdi. Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

İsviçre de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi 2

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu olmuştu.

İsviçre de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi 3

NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞARSA YASAL ADIMLAR GEREKECEKTİ

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedeflemişti.

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmamıştı.

İsviçre de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi 4
Referandumda reddedilen öneri, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamentonun, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almasını içeriyordu.

Girişim ayrıca, İsviçre'nin, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmesini gerektiriyordu.

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığını, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunurken, Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğu ise bu girişimin, sorunları çözmenin aksine yeni problemlere neden olacağı görüşünde.

İsviçre'nin nüfusunun halihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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