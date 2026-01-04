HABER

İsviçre'deki faciada yeni gelişme! 1 Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi

İsviçre'nin ünlü kayak merkezinde bulunan bir barda yapılan yılbaşı kutlaması sırasında facia yaşanmıştı. Barda çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Facia ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hayatını kaybeden 16 kişinin kimliği belirlenirken, bu kişilerden birinin Türk olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İsviçre yeni yıla facia haberiyle girmişti. Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda yapılan yılbaşı kutlaması sırası çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsviçre deki faciada yeni gelişme! 1 Türk ün hayatını kaybettiği belirlendi 1

"PATLAMAYA YOL AÇAN GENİŞ ÇAPLI YANGIN"

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

İsviçre deki faciada yeni gelişme! 1 Türk ün hayatını kaybettiği belirlendi 2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı.

Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

İsviçre deki faciada yeni gelişme! 1 Türk ün hayatını kaybettiği belirlendi 3

2 İŞLETMECİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayrıca, İsviçre medyasının haberien göre ynagının çıktığı barın 2 işletmecisi hakkında kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

İsviçre deki faciada yeni gelişme! 1 Türk ün hayatını kaybettiği belirlendi 4

1 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan facia aile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden 16 kişinin kimliğinin belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 1 kişinin ise Türk olduğu öğrenildi. 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşın da hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan diğer kişilerin de kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

