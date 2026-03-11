HABER

İtalya Başbakanı Meloni'den ABD ve İsrail için sert mesaj!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları savaş Orta Doğu'yu adeta yangın yerine çevirdi. Uluslararası hukukun birçok maddesini şimdiden çiğneyen iki devlete dünya çapında da tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ABD ve İsrail'i uluslararası hukuka uymamakla suçladı.

Doğukan Akbayır

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, "ABD ve İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinin dışında hareket ediyor." dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde Senato’da yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi. Meloni, son günlerde hükümete yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek İtalya’nın bölgedeki kriz karşısında diplomasi ve istikrar arayışını sürdürdüğünü söyledi.

'İTALYA OPERASYONA KATILMAYACAK'

Meloni, “Hükümetin başkalarının kararlarına ortak olduğu ya da Avrupa’da yalnız kaldığı yönündeki değerlendirmeler doğru değil. Bu hassas jeopolitik dönemde yürütülen çabalar görmezden geliniyor” dedi.

Başbakan Meloni, ABD ve İsrail’in Iran’a yönelik müdahalesine ilişkin konuşarak, İtalya’nın bu operasyona katılmayacağını vurguladı.

Meloni, uluslararası sistemde giderek artan gerilimlere dikkat çekerek “Uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirilen tek taraflı müdahalelerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. ABD ve İsrail’in İran rejimine yönelik müdahalesi de bu bağlamda değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

'ABD VE İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA UYMUYOR'

Meloni ayrıca, "ABD ve İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinin dışında hareket ediyor." dedi.

Bununla birlikte İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Meloni, “Ayetullah rejiminin nükleer silaha sahip olması ve kısa süre içinde İtalya ile Avrupa’yı doğrudan hedef alabilecek füze kapasitesine ulaşması ihtimalini göze alamayız” dedi.

Meloni, Avrupa’daki müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek bölgede istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Başbakan, diplomasiye dönüş ihtimalinin değerlendirildiğini ancak “İran saldırılarını sürdürdüğü sürece bunun mümkün olmadığını” ifade etti.

ABD ÜSLERİ KONUSUNDA PARLAMENTO VURGUSU

Meloni, İtalya’daki ABD askeri üslerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni bir talep gelmesi durumunda nihai kararın Parlamento tarafından verileceğini söyledi.

“Bugüne kadar ABD’den herhangi bir yeni talep gelmedi” diyen Meloni, böyle bir durumda hükümetin konuyu parlamentoya taşıyacağını kaydetti.

Başbakan Meloni, İran’ın güneyindeki bir ilkokulda kız çocuklarının öldürülmesiyle ilgili olaylara da değinerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Meloni, “Sivillerin ve özellikle çocukların güvenliği korunmalıdır” dedi.

Meloni, Lübnan’daki durumun hassas olduğunu belirterek Hizbullah'ın İsrail’e karşı yeni bir savaş kararının “alçakça” olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü belirten Meloni, İtalya’nın gerilimin tırmanmasına karşı olduğunu ancak İsrail’in Hizbullah saldırılarına karşı kendini savunma hakkını tanıdıklarını ifade etti.

Meloni ayrıca Lübnan’da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan binden fazla İtalyan askeri bulunduğunu hatırlatarak, personelin güvenliğinin her koşulda garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

