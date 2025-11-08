HABER

İtalya Başbakanı Meloni, Roma'da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Roma’da bir araya geldi. Meloni, Gazze Şeridi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Meloni, Roma'da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma’daki tarihi Chigi Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Meloni ve üst düzey İtalyan yetkililer tarafından tören kıtası ve askeri bando ile karşılandı. İtalya hükümeti tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Meloni’nin görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlamlaştırılması, istikrar sağlanması ve yeniden inşaya başlanması gerektiğini söylediği belirtildi. Açıklamada, "Meloni, bunun Hamas’ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak hızlı bir şekilde uygulanmasına devam ederek yapılması gerektiğini belirtti. Hamas’ın Filistin halkının geleceğinde herhangi bir rolü olamayacağını vurguladı" denildi.

İtalya Başbakanı Meloni, Roma da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü 1

İNSANİ YARDIM VE YENİDEN İNŞA PAKETİ

Meloni’nin ayrıca Gazze’deki sivillere insani yardımlar, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin Yönetimi'nin reform süreci için İtalya’nın güçlü ve sürekli bir destek taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Başbakan Meloni’nin iki devlet perspektifine dayanan kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini yinelediği de vurgulanan açıklamada, İtalya’nın Mısır’ın organize edeceği Gazze Konferansı’nda sunulacak bir insani yardım ve yeniden inşa paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.

İtalya Başbakanı Meloni, birçok Avrupa ülkesinin birbiri ardına Filistin'i tanıdığı süreçte ülkesinin Filistin'i ancak Hamas'ın silah bırakması ve Filistin'in geleceğinde hiçbir rolü olmadığını kabul etmesi halinde tanıyacağını açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Meloni, Roma da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü 2

ABBAS, İTALYA’YA FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIMA ÇAĞRISI YAPTI

Görüşmede Başbakan Meloni’ye Filistin’deki son gerginlikler ve sivillere yönelik saldırılara ilişkin bilgi veren Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, İtalya’dan iki devletli çözümü korumak ve barışın tesisini sağlamak için Filistin’in İtalya tarafından devlet olarak tanınması talebini yineledi. Abbas ayrıca, İtalya’nın güvenliği güçlendirme, Gazze’nin yeniden inşasını destekleme ve kalıcı barış için tüm taraflarla koordinasyonu sürdürme konusundaki rolünü sürdürme çağrısı yaptı.

Üç günlük resmi bir ziyaret için çarşamba günü İtalya’ya gelen Abbas, ziyareti sırasında dün Papa 14’üncü Leo ve bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü. İtalya'daki temaslarında Abbas, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını kesin ifadelerle teyit etti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İtalya Gazze mahmud abbas Giorgia Meloni
En Çok Aranan Haberler

