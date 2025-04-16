HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella hastaneye yatırıldı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın planlı bir tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, müdahalenin rutin bir işlem olduğunu ve Mattarella'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella hastaneye yatırıldı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, planlı bir tıbbi müdahale kapsamında Roma’daki bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, müdahalenin rutin bir işlem olduğu ve Mattarella’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 83 yaşındaki Mattarella'nın, akşam saatlerinde "endişeye yol açmayacak planlı bir operasyon" için hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Haberde, Mattarella'nın kalp pilinin takılması için Roma'daki Santo Spirito Hastanesinin kardiyoloji bölümünde yattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hastaneye yattığı haberinin ardından başta siyasiler olmak üzere pek çok kişi sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'nun başkanı Ignazio La Russa, alt kanat Temsilciler Meclisi'nin başkanı Lorenza Fontana ile sağ koalisyon hükümetinden bakanlar ve muhalefet parti liderleri geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Başbakan Giorgia Meloni de X platformundaki hesabında, "Cumhurbaşkanı Mattarella'ya en içten dileklerimle acil şifalar ve tam bir iyileşme diliyorum. İtalya onu, her zamanki gücü ve adanmışlığıyla, en kısa sürede yeniden bekliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'da ilk kez 2015'te 12. Cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, 7 yıllık görev süresinin dolduğu 2022 yılında ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanlığında 30 Ocak itibarıyla 10. yılını dolduran Mattarella, İtalya'nın cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan cumhurbaşkanı olma özelliği de taşıyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsinSırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin
Kurallara uymayan motosikletlilere 52 bin lira cezaKurallara uymayan motosikletlilere 52 bin lira ceza

Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? 7 saatlik ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? 7 saatlik ameliyat...

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.