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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 8 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

Başkent Roma için ise yarın ikinci yüksek seviye olan "turuncu" alarm verildi.

İtalya da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte "kırmızı" alarm verildi 1

'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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