İtalya'da cinsel şiddet yasası parlamentodan ilk onayını aldı

İtalya'da cinsel şiddet suçlarını yeniden tanımlayan yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ülkede cinsel şiddet suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı.

"Açık ve güncel rızası" olmayan bir kişiye cinsel eylemlerde bulunulmasını ağır suç kapsamına almayı öngören yasal düzenleme, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde oylamaya katılan 227 milletvekilinin tamamının "lehte" oyunu aldı.

Böylece, Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen düzenleme, nihai onay için parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.

Düzenlemenin Senato'da da onaylanması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmesinde, özellikle Başbakan ve sağ koalisyonun büyük partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni ile ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'ın uzlaşması büyük rol oynadı.

Schlein, düzenlemenin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için atılan bu büyük adımdan, küçük ama önemli bir kültürel devrimden büyük mutluluk duyuyoruz. Nihayet, daha önce eksik olan 'açık ve güncel rıza' ilkesi İtalyan hukukuna dahil edilmiş oluyor. Rıza olmaksızın gerçekleştirilen her cinsel eylemin şiddet, tecavüz ve dolayısıyla suç olduğu açıklığa kavuşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni yasa tasarısında, kişinin açık ve güncel rızası olmadan cinsel eylemlerde bulunan veya buna teşvik edenlerin 6 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

