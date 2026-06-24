İtalya'da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yaşanıyor

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğle saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Diğer yandan, Milano yakınlarındaki Lodi'de yine tarlada çalışan 57 yaşındaki 1 kişi, Pavia'da 56 yaşındaki 1 kişi ile Napoli'de 1 evsizin aşırı sıcaklar dolayısıyla hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak hava ve etkilerine dair dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ülkede bugün en yüksek sıcaklık 36 derece olarak kaydedilirken, hava sıcaklığının yarın 37 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Aşırı sıcakların, gelecek hafta sonu zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

ÜNLÜ MÜZENİN KLİMA SİSTEMİ BOZULDU

Ülke genelindeki aşırı sıcaklıklar, klima arızaları ve elektrik kesintilerine neden olmaya devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen müzelerinden, Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nin yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle havalandırma sisteminde teknik arıza yaşandığı ve bu sebeple bilet satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Teknik ekiplerin, müzede klima sistemindeki arızayı gidermek için çalıştığı ve gün boyunca girişlerin sınırlandırılması ve bilet satışının askıya alınması nedeniyle müze önünde uzun sıraların oluştuğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklar dolayısıyla klimalara yüklenilmesi önceki günlerde Torino kentinde de geçici elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır