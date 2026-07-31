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İtalya'dan İspanya'ya darbe! Schengen'i askıya aldılar

İspanya'nın Ceuta bölgesine yaşanan kitlesel göç sonrası İtalya'dan dikkat çeken bir adım geldi. İtalya, İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

İtalya'dan İspanya'ya darbe! Schengen'i askıya aldılar
Recep Demircan

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İtalya dan İspanya ya darbe! Schengen i askıya aldılar 1

49 BİN KİŞİ AKIN ETMİŞTİ

Madrid hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. İspanya, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

İtalya dan İspanya ya darbe! Schengen i askıya aldılar 2

İTALYA ASKIYA ALDI

İtalya yaşanılanlar sonrasında İspanya ile AB'nin sınır ötesi Schengen anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak bu önlem iki ülke arasında uçak veya gemiyle seyahat eden kişileri etkileyecek.

İtalya dan İspanya ya darbe! Schengen i askıya aldılar 3

İtalya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Paris ile Fransa-İtalya kara sınırı boyunca kontrolleri güçlendirme konusunda da anlaştıklarını belirtti.

İtalya dan İspanya ya darbe! Schengen i askıya aldılar 4

AB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'den (Ceuta) Avrupa kıtasına ya da başka bir AB üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılamayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya İspanya schengen vizesi
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