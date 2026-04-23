İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'na 4 gemi gönderecek

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, çatışma sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı'nı temizleme amacıyla uluslararası misyon çerçevesinde 2 mayın tarama gemisi de dahil olmak üzere 4 gemiyi bölgeye göndermeyi planladıklarını ifade etti.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'na 4 gemi gönderecek

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, devlet televizyonuna Hürmüz Boğazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bergotto, İtalya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu, ancak İtalyan mayın tarama gemilerinin ateşkes sırasında veya taraflar arasındaki çatışma sona erdikten sonra bölgeye gönderebileceğini belirtti.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı na 4 gemi gönderecek 1

İTALYA'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA 4 GEMİ

Bergotto, "Plan, 2 mayın tarama gemisi, 1 refakat gemisi ve 1 lojistik gemisinden oluşan grubu içeriyor. Elbette yalnız hareket etmiyoruz. Uluslararası bir koalisyonun parçasıyız ve diğer ülkeler de mayın temizleme gemileri gönderecek" dedi. Bergotto İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın da mayın temizleme kapasitesine sahip olduğunu aktardı. Bergotto, İtalyan gemilerinin kuzeybatıdaki La Spezia limanından yola çıkacağını ve bölgeye ulaşmalarının yaklaşık 4 hafta süreceğini söyledi.

İtalya'nın şu anda hizmette 8 mayın tarama gemisi bulunuyor.

10'DAN FAZLA ÜLKE ULUSLARARASI MİSYONA KATILDI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına kadar dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İtalya da dahil olmak üzere 10'dan fazla ülke, şartlar elverdiğinde Hürmüz Boğazında güvenli geçişi sağlamak için oluşturulacak uluslararası misyona katılacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

