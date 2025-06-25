İtalya'nın başkenti neresi? İtalya'nın başkenti hakkında bilgiler

İtalya’nın yüzölçümü 301.340 kilometrekaredir. Ülkenin kuzeyde Alpler bölgesinde İsviçre, Fransa, Slovenya ve Avusturya ile kara sınırları vardır. Biri İsviçre’deki Camponie diğer ise Tunus’taki Lampedusa tarafından deniz ve kara sınırları ile kaplanmış olan iki siyasi alanı da bulunmaktadır.

Güney Avrupa’daki ve Akdeniz’deki merkezi konumu sayesinde İtalya yüzlerce yıl boyunca çeşitli Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Günümüzdeki İtalya sınırlarına yayılmış olan topluluklardan en önemlileri Hint Avrupa kökenli olan ve ülkeye de adını vermiş olan İtalikler antik topluluğudur.

İtaliklerin sonrasında Klasik Antik Çağ döneminden başlamak üzere bu bölgeye Kartacalılar, Fenikeliler, Sardinya ve Sicilya adalarında çeşitli koloniler kurmuşlardır. Yunanlılar ise Güney İtalya’da Magna Graecia ismini vermiş oldukları bölgelerde çeşitli yerleşimler oluşturmuşlardır. Keltler ve Etrüskler de Kuzey İtalya ve Orta İtalya’yı yurt edinmişlerdir. İtalik bir kavim olan Latin toplulukları milattan önce daha sonra Roma Senatosu ve Roma halkı tarafından yönetilecek olan bir cumhuriyete dönüşecek Roma Krallığı'nı kurmuşlardır. Bu durum 200 yıldan daha fazla süre için İtalya’da ekonomi, sanat, hukuk konusundan atılımlar gösterecek olan Pax Romana dönemini başlatmıştır.

Günümüzde İtalya parlamenter demokrasi ile yönetilen üniter bir cumhuriyettir. Ülkelerin kişi başına düşen gelirleri sıralamasında dünya genelinde 20. sırada yer almaktadır. 1957 yılında Roma’da imzalanan ve adını şehirden alan antlaşma ile kurulan daha sonra da Avrupa Birliği adını alacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na da lider ve kurucu üyelerden biri olmuştur.

Kelime kökeni olarak İtalya Latince olan İtalia sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğün asıl kaynağı bilinmemektedir.. İtalya’da tarih öncesi çağlardan çeşitli kalıntılar da ele geçirilmiştir. Bölgenin tarihinin 850 bin yıl öncesine dayandığı bilinmektedir.

Güney Avrupa’da yer alan İtalya, güneyinde İtalya yarımadasının tamamı ile birkaç adaya da ek olarak Akdeniz adası, Sicilya ve Sardunya adalarını da içine almaktadır. Adalar da dahil olmak üzere İtalya’da İyon ve Tren denizleri ile Adriyatik Denizi'ne 7600 kilometre kadar kıyı şeridi vardır. Topraklarının yarısından daha azı dağlık alanlarla kaplıdır. Ülkenin en uzun nehri Po nehridir. En büyük 5 göl Garda, Maggiore, Trasimeno, Bolsena ve Como gölleridir. İtalya’da ayrıca birçok aktif volkan da bulunmaktadır. Etna Yanardağı bunların en büyüğüdür.

İtalya'nın başkenti neresidir?

İtalya’nın hem en büyük şehri hem de başkenti olan Roma, Lazio bölgesinin de başkenti olma özelliğine sahiptir. Hem özel komün hem de kent olma statüsüne sahip olan Roma, Akdeniz’e yakındır ve Tiber ile Aniene nehirleri arasında yer almaktadır.

Nüfusu yaklaşık olarak 2 milyondur. Katoliklerin ruhani liderleri olarak kabul edilen Papa bağımsız devlet Vatikan’da yaşamaktadır ve Vatikan da Roma’da bulunur. Bu yüzden Roma bazı tarihi yazılı kaynaklar tarafından iki devletin de başkenti olarak kabul edilmektedir.

İtalya’daki en kalabalık şehir olan Roma, 1258 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu özelliği ile Avrupa’daki en geniş yüzeye yayılmış olan başkentlerinden biridir. Toplam nüfusu 4 milyon civarında olan Roma; Bari, Cenova, Napoli, Torino, Katanya, Floransa gibi şehirlerin toplamından da daha fazla bir yüzölçümüne sahiptir.

2019 yılında 10 milyon turist kabul etmiş olan Roma dünya genelindeki en çok ziyaret edilen 11. şehir olmuştur. Avrupa Birliği’nde ise en çok ziyaretçi kabul eden şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. İtalya’nın en popüler turizm merkezi olan Roma, 1960 yaz olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmıştır.

Roma aynı zamanda Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu gibi çeşitli kuruluşlara da üyedir. Önemli kurumların dışında şehirdeki çok ünlü uluslararası markaların ve yerlerin varlığı Roma’yı önemli bir tekstil ve moda merkezi haline getirmiştir.