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İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'ndeki orman yangınları devam ediyor

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte'de 5 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarında 430 hektar alan kül oldu. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'ndeki orman yangınları devam ediyor

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte Bölgesi'nden geçen Alp Dağları'nın bazı noktalarında 5 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında durumun "kritik" olmaya devam ettiği bildirildi.

İtalyan İtfaiyesinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Piyemonte Bölgesi'nin farklı noktalarındaki orman yangınlarında durumun "kritik" olmaya devam ettiği, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Piyemonte Bölgesi'ndeki Vercelli vilayetine bağlı Piano delle Fate mevkisinde 3 noktada yangınların sürdüğü, şu ana dek 430 hektar alanın yandığı ifade edildi.

Vercelli'ye bağlı Boccioleto Fervento ile Cervatto-Fobello mevkisinde dağ sırtlarındaki orman yangınlarına havadan yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildiği bilgisi açıklamada paylaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin Verbano-Cusio-Ossola ilinde özellikle Premosello mevkisindeki yangına müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, dün tedbir amacıyla Colloro Mahallesi'ndekilerin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Piyemonte Bölgesi'ndeki orman yangınlarının yüksek rakımlı tepelerde olduğu aktarılan açıklamada, İtalyan itfaiyesinin havadan 6 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle alevlere müdahale ettiği belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde ise Sardinya Adası'nın güneybatısındaki Guspini mevkisinde, bu sabah makilik alanda başlayan orman yangınına 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA

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yangın İtalya orman yangınları
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