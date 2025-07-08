İtalya’nın Sardinya Adası’nda korkutan yangın! 20 kişi tahliye edildi: "Bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir"

Adanın kuzeyindeki Maddalena beldesinde sabah saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı evlerde yaşayan 20 kişi tahliye edilirken, bölgedeki bazı kişilerin tahliyesi İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı devriye botlarıyla deniz yoluyla gerçekleştirildi.

"BAZI EVLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR"

Maddalena Belediye Başkanı Fabio Lai, “Şans eseri hiç yaralı yok, ancak bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir” dedi. Lai, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

(İHA)