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İtalya’nın Sardinya Adası’nda korkutan yangın! 20 kişi tahliye edildi: "Bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir"

İtalya'nın Sardinya Adası’nın kuzeyinde çıkan yangın sonucu 20 kişi tahliye edildi. Bölgenin Belediye Başkanı Fabio Lai, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

İtalya’nın Sardinya Adası’nda korkutan yangın! 20 kişi tahliye edildi: "Bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir"
Begüm Özkaynak

Adanın kuzeyindeki Maddalena beldesinde sabah saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı evlerde yaşayan 20 kişi tahliye edilirken, bölgedeki bazı kişilerin tahliyesi İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı devriye botlarıyla deniz yoluyla gerçekleştirildi.

"BAZI EVLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR"

Maddalena Belediye Başkanı Fabio Lai, “Şans eseri hiç yaralı yok, ancak bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş olabilir” dedi. Lai, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtalya
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