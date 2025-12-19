HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İtalya Savunma Bakanı: "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri benzeri görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık döneminden geçtiğini söyledi.

İtalya Savunma Bakanı: "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri benzeri görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz"

Crosetto, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile beraber Müşterek Operasyonlar Komutanlığı'nda video konferans yöntemiyle yurt dışında görevli İtalyan askerlerinin yaklaşan Noel Yortusu'nu kutlamak üzere katıldığı programda konuştu.

Dünyanın kötü bir dönemden geçtiğine işaret eden Crosetto, "İkinci Dünya Savaşı’ndan beri benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık dönemindeyiz. Halihazırda 59 aktif çatışma var, 78 devlet savaşlara dahil durumda ve 17 ülke binden fazla can kaybı yaşadı." dedi.

Bakan Crosetto, kendileri açısından zorluğun krizi önlemek olduğunu ve bir kere kriz çıktığında durdurmanın güçleştiğini ifade ederek, savunmalarını bu senaryoda faaliyet gösterecek şekilde donatmaları gerektiğini söyledi.

Siber tehditlerin ciddiyetine de dikkati çeken Crosetto, Fransa'da İtalyan bir firmaya ait feribotun işletim sistemlerine uzaktan kontrol edebilen kötü amaçlı yazılımlarla yapılan saldırı girişimini hatırlattı.

Crosetto, sözlerine şöyle devam etti:

"650 yolcusu olan sivil bir geminin 'hacker' saldırısıyla nasıl potansiyel olarak yıkıcı bir araca dönüştürülebileceğini gördük. Düşünün ki o gemi gaz veya petrol taşıyor ve birileri komutasını ele geçirdiğinde, onu istedikleri yere götürebilirler. "Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söylediABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söyledi
Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.