Yeni Siri'nin kaderi son anda değişmiş! Apple, neredeyse farklı bir ortak seçiyormuş

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni Siri'nin geliştirilmesiyle alakalı dikkat çeken bir iddia paylaştı. Gurman'a göre Apple, Siri'yi yenilemek için başlangıçta Google Gemini'yi değil, Anthropic'in ünlü yapay zekası Claude'u kullanmayı planlıyormuş. Ancak işler sonradan değişmiş ve Apple, Google ile ortaklık kurmuş.

Enes Çırtlık

Yeni Siri'nin artık Google Gemini desteği ile çalışacağını biliyoruz. Ancak iddiaya göre Apple, Google Gemini'den önce neredeyse farklı bir ortak seçiyormuş ancak olmamış.

APPLE BAŞLANGIÇTA CLAUDE'U DÜŞÜNMÜŞ!

MacRumors'ta yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın başlangıçta Siri'yi Anthropic tarafından geliştirilen büyük dil modeli ve sohbet robotu "Claude" etrafında yeniden inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Gurman'a göre Anthropic bunun için Apple'dan yılda birkaç milyar dolar istedi ve bu miktar önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl ikiye katlanacaktı.

Tüm bunların sonucunda Apple, Anthropic'in Claude'u yerine Google'ın Gemini platformunu kullanmaya karar verdi. Gurman ise Apple'ın birkaç ay öncesine kadar yenilenen Siri için Google'ı kullanmayı planlamadığını belirtti.

"APPLE ŞİRKET İÇİNDE ANTHROPIC İLE ÇALIŞIYOR"

Buna rağmen Gurman, Apple'ın şu anda şirket içinde Anthropic ile çalıştığını söyledi.

Gurman, "Anthropic, Apple'ın ürün geliştirme açısından şirket içinde yaptığı pek çok şeye ve dahili araçlarının çoğuna güç veriyor. Kendi sunucularında dahili olarak çalışan özel Claude sürümlerine de sahipler." dedi.

Apple'ın bu yıl Google Gemini tarafından desteklenen Siri'nin daha kişiselleştirilmiş bir sürümünü iOS 26.4 ile yayınlaması bekleniyor. Yeni Siri'yi kullanmak için iPhone 15 Pro veya daha yeni bir model iPhone gerekeceği tahmin ediliyor.

