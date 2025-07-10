HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye'yi temsilen Bakan Kurum katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı"na Türkiye’yi temsilen katıldı.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye'yi temsilen Bakan Kurum katıldı
Ufuk Dağ

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan La Nuvola Konferans Merkezi'nde düzenlenen "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı” devlet ve hükümet başkanlarının aile fotoğrafı çekimi ile başladı.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 1

HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Konferansta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşma yaptı.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 2

"ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açılış oturumuna Türkiye’yi temsilen katılan Bakan Kurum, konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ukrayna İyileştirme Konferansı için Roma’dayız. Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 3

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 4

Bakan Kurum ayrıca konferansa katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelip sohbet etti.

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 5

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 6

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 7

İtalya ve Ukrayna hükümetleri ortak düzenledi! Türkiye yi temsilen Bakan Kurum katıldı 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldıAdıyaman Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Yeni modeli duyurulduKontrolden çıkıp küfürlü yanıtlar vermişti! Yeni modeli duyuruldu

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Bursa'da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, bahçıvanı darbetti!

Bursa'da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, bahçıvanı darbetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.