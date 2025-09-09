İtalyan Milletvekili Scotto'dan Gazze filosuna destek: "Bu halkların uyanışı"

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı uluslararası kamuoyunda tepkiler artmaya devam ediyor. Bu tepkilerin somut bir örneği olarak, Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanırken, İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto da filoya katılarak dikkatleri üzerine çekti. Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) üyesi olan Scotto, filonun hareketine hazırlıkların sürdüğü Sicilya'daki limanda Anadolu Ajansı'na (AA) özel açıklamalarda bulundu.

"HALKLARIN UYANIŞININ BİR İŞARETİDİR"

Scotto, bu filoya katılma kararını, Avrupa hükümetlerinin Gazze konusunda sessiz kalmasına bir tepki olarak değerlendirdi. "Avrupa hükümetleri Gazze konusunda yapması gerekenleri yapmıyor. Örgütlü sivil toplum kuruluşları ise bu boşluğu dolduruyor ve bu, halkların uyanışının bir işaretidir," diyen Scotto, filonun sadece bir yardım girişimi olmadığını, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışmanın ve İsrail'in ablukasına karşı durmanın bir sembolü olduğunu vurguladı.

Filoya katılan diğer aktivist ve gönüllülerle birlikte, Scotto, Gazze'ye ulaşarak ablukanın insanlık dışı sonuçlarına dikkat çekmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Filonun yolculuğu boyunca çeşitli etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları yapması bekleniyor. Ayrıca, filonun güzergahı boyunca uluslararası sularda İsrail engellemeleriyle karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, filo insanlığın umudunu taşıyor. Bu filo sadece bir insani yardım konvoyu değil, aynı zamanda Filistin halkına yönelik uluslararası desteğin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Filo Günlükleri başlığıyla Yeni Şafak'ta yer alan haberlerde ise, katılımcıların artık sadece yolcu değil, aynı zamanda mürettebat olarak bu tarihi yolculuğa katkı sağladıkları vurgulanıyor.

Filoya katılan aktivistler ve gönüllüler, İsrail'in Gazze ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin halkının temel insan haklarının ihlal edildiğini savunuyorlar. Bu nedenle, filonun amacı sadece Gazze'ye yardım ulaştırmak değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek ve İsrail'e abluka uygulamasını sona erdirmesi için baskı yapmaktır.

Sonuç olarak, İtalyan Milletvekili Arturo Scotto'nun Küresel Sumud Filosu'na katılımı, Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu eylem, Avrupa hükümetlerinin sessizliğine karşı sivil toplumun yükselen sesini temsil ederken, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi ve İsrail'in ablukasına son verilmesi için uluslararası baskıyı artırmayı amaçlıyor. Filonun yolculuğu ve sonuçları, önümüzdeki günlerde uluslararası kamuoyunun yakından takip edeceği bir konu olmaya devam edecek.