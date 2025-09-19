HABER

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 45 yeni itfaiye eri alımı için adayları sözlü ve uygulamalı sınavdan geçiriyor. KPSS puanlarına göre sınava katılmaya hak kazanan 225 itfaiye eri adayı, zorlu parkurları geçebilmek için ter döktü.

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her türlü doğal afet, yangın ve kazada Antalyalıların yardımına koşan itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla yeni itfaiye eri alımı yapıyor. Her türlü felakette halkın yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yeni personel ile kadrosunu daha da güçlendirecek. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun adaylar arasından alınacak 45 itfaiye erinin 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) puan türünden en az 55 puan alması, C sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyarak KPSS puanlarına göre sıralanan 225 itfaiye adayı, sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazandı.

Adaylar parkurlarda mücadele ediyor
Tüm sınav parkurlarının kayıt altına alındığı uygulamalı sınavda, itfaiye eri adayları büyük bir çaba harcıyor. Adaylar, hazırlanan parkurda yangın ve doğal afetlerde karşılaşabilecekleri her türlü zorluklar mücadele ediyor. İtfaiye adayları, parkurda araç kullanma, yükseğe tırmanma, yangın hortumu taşıma, havuzdan çıkma, maketten insan taşıma, kapalı alan gibi mesleki görev süresince mücadele edeceği zorlu olaylardan başarıyla çıkmak için zamanla yarışıyor. Tüm bu süreçlerden sonra 225 aday arasından başarılı olan 45 itfaiye eri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kadrosuna katılacak.

Mesleki zorluklar test ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı olarak Antalyalı vatandaşların her türlü acil durumlarında can ve mal güvenliğini en az zayiatla atlatabilmesi amacıyla yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. İnsan kaynakları ve itfaiye araç sayısını güçlendirmek için de çalıştıklarını söyleyen Ahmet Kısa, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığımız izinle teşkilatımıza 45 yeni itfaiye eri alacağız. 225 kişi başvuruya hak kazandı ve sözlü ve uygulamalı sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Parkurumuzda itfaiye erlerimizin mesleki alanlarında karşılaşabilecekleri zorlukları test ediyoruz. Sınav sonucunda da adaylarımızın başarı durumlarını değerlendireceğiz. 45 aday arkadaşımız liyakat esasına dayalı sınav sonuçlarına göre mesleklerine başlayacak. Antalya için hayırlı olsun" dedi.

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 1

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 2

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 3

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 4

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 5

İtfaiye eri adaylarının zorlu parkuru 6

(İHA)

antalya
