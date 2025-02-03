İtfaiyeciden 300 milyon TL'lik dev vurgun! Paralar buhar oldu hemen eşini suçladı

Başlangıçta, yüzde 3 kar payı vaat eden Çapkın, sonra bu oranı yüzde 8’e çıkardı. Arkadaşlarından 50 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen miktarlarda paralar aldı, ancak zamanla paraları ödememeye başladı.

“PARALARI EŞİME GÖNDERDİM”

Sabah'ın haberine göre: Salih Çapkın, borsada yatırım yapma teklifini ilk olarak eşi Kübra Çapkın'tan aldığını, kendisinin de itfaiyedeki arkadaşlarına bu fırsatı sunduğunu belirttiği açıklamaları şu şekilde:

“Kübra Çapkın, eşim olur. 2 çocuğumuz var. Daha önce Bursa'da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip, işinden ayrıldı. Bana da 'itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste, onlara para kazandırayım' dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarını değerlendirebileceklerini söyledim. Birçok arkadaşım şu an miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler. Ben de bu paraları eşime gönderdim.” dedi.

EŞİMİN ARKADAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİYİM!

Çapkın’ın ifadeye göre, eşinin yanında borsa yatırımı yaptığı iki kişi de bulunuyordu. Eşinin, kripto para yatırımlarındaki hesap sorunları nedeniyle ödemeleri yapamayacaklarını söylediği belirtildi. Çapkın, daha sonra kendi ailesinden de para toplandığını ve tüm bu süreçten habersiz olduğunu iddia etti.

Salih Çapkın’ın ifadesi şu şekilde oldu: “Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu, ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum, para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabıma göre yaklaşık 50 milyon topladım, 30 milyon kar dağıttım. Daha sonra benim ailemden de para toplamış, benim bilgim olmadan. Eşimin yanında, birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın coin kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamadıklarını söylediler.” dedi.

AİLEM BANA ULAŞTI!

Sonrasında, arkadaşlarının ve ailesinin kendisine başvurması üzerine Çapkın, eşine durumu sormak zorunda kaldı. Ancak, eşinin kendisini oyaladığını ve olayın daha da büyüdüğünü fark etti.

Çapkın, eşi Kübra Çapkın ve ona yardım eden iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma devam ederken, Salih Çapkın serbest bırakıldı.

Olayın ayrıntıları ve toplanan paraların akıbeti ile ilgili soruşturma sürüyor.