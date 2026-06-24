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İtfaiyenin iguana mesaisi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde vatandaşların "büyük bir kertenkele" ihbarı üzerine bir evin bahçesine giden itfaiye ekipleri, yeşil iguana buldu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerine teslim edildi.

İtfaiyenin iguana mesaisi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki bir evin bahçesinde bulunan asmanın üzerinde büyük bir sürüngen gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, asma ağacındaki hayvanın yeşil iguana olduğunu belirledi. Bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan iguana, Düzce DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Evde bakılması yasak olan yabani hayvan türleri arasında yer alan iguananın bulunduğu yerden kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin, hayvanı izinsiz olarak sahiplenip besleyen kişinin tespiti amacıyla çalışma başlattığı öğrenildi.

İtfaiyenin iguana mesaisi 1

İtfaiyenin iguana mesaisi 2

İtfaiyenin iguana mesaisi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce
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