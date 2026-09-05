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İtiraz kabul edildi! Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesiyle ilgili yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta okula saldırganının ailesiyle ilgili soruşturma sürerken saldırganın annesi tahliye olmuştu. Tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi ve anne Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İtiraz kabul edildi! Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesiyle ilgili yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edilmişti.

İtiraz kabul edildi! Kahramanmaraş taki okul saldırganının annesiyle ilgili yeni gelişme 1

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.
İtiraz kabul edildi! Kahramanmaraş taki okul saldırganının annesiyle ilgili yeni gelişme 2

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

İtiraz kabul edildi! Kahramanmaraş taki okul saldırganının annesiyle ilgili yeni gelişme 3

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş
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