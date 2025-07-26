İYİ Parti'den ilk hamle geldi! Adres ve tarih belli oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Bu gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kararını sosyal medyadan açıkladı. Dervişoğlu mesajında "Netice itibariyle, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim." dedi.

İşte o açıklamanın tamamı;

İLK MİTİNG 3 AĞUSTOS'TA BURSA'DA!

İYİ Parti, Meclis'te açılım süreciyle ilgili komisyon kurulması aşamasına gelinmesiyle birlikte, bu sürecin tehlikelerini halka anlatmak amacıyla mitingler düzenleme kararı aldı.

İlk miting, 3 Ağustos'ta Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilecek. İlerleyen dönemde diğer illerde de mitingler yapılması planlanıyor.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, bu sürecin Türkiye için büyük riskler taşıdığını belirterek, "Türkiye, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye davet edilmesiyle tehlikeli bir döneme girmiştir. Bu süreç, Türkiye'nin federatif bir yapıya dönüşmesine ve bölünmesine yol açabilir" dedi. Paçacı, ayrıca ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye ayağının uygulamaya konulduğunu ve bu çerçevede PKK'nın muhatap alındığını ifade etti.

Paçacı, İYİ Parti'nin ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun bu sürece karşı direneceğini vurguladı. "3 Ağustos'ta Bursa'da düzenleyeceğimiz miting ile halkımızı bilgilendireceğiz. İYİ Parti, Türkiye'nin üniter yapısını ve milli kimliğini korumakta kararlıdır. Bu ihanet süreci halkımızın desteği ile mutlaka önlenecektir" diye konuştu.