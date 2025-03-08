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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 22:03
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün Suriye üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyen iktidar sahiplerini bütün diplomatik güçlerini kullanarak oradaki zulme son vermeye davet ediyorum. Yapılması gereken işte budur. O bölgede olanların yüreğimizi kanattığını söyleyebilirim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

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Burada Suriye'de yaşanan olaylara değinen Dervişoğlu, "Bugün aldığımız bilgilere göre Birleşmiş Milletler Suriye Gözlemcilerin ifadeleri ile en son 311 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bölgede bu tür olayların yaşanması üzücü.

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Zira Suriye'nin akıbetinin ne olacağı da henüz belli değil. Yeni bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler güç gösterisinde bulunma arzusu taşıyor. Alt bölgede güneyde Dürzilere yönelik herhangi bir hareket alanı oluşturmaları mümkün değil. Çünkü Dürzilerin arkasında İsrail var. Fırat'ın doğusunda YPG ve PYD var. Onlar da ABD'nin himayesinde. Bir de Hıristiyan azınlıklar var.

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Onlarda Avrupa Birliği ülkelerinin himayesinde. Orada güç gösterisinde bulunabilmek üzere tercih edilenler de bizim Alevi dediğimiz onların Nusayri dedikleri insanlar. O insanların Türkiye'de akrabaları var. Onların başına gelenler Türkiye'deki akrabalarını hem üzüntüye hem de endişeye sevk ediyor.

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Bugün Suriye üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyen iktidar sahiplerini bütün diplomatik güçlerini kullanarak oradaki zulme son vermeye davet ediyorum. Yapılması gereken işte budur. O bölgede olanların şu mübarek günde yüreğimizi kanattığını söyleyebilirim" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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