İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Tarih ve millet affetmeyecek"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı ve ziyarete onay çıktı. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

KOMİSYON, İMRALI'YA ZİYARETİ ONAYLADI

Oylamada İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK terör örgüyü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere komisyonun gönderilmesi kararına İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan tepki geldi.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU: "BU KARAR, DEVLETİ TERÖRİSTLE EŞİTLEMEK DEMEKTİR"

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.

Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim.

Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

"TARİH VE MİLLET ASLA AFFETMEYECEKTİR"

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim.

DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir.

Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir.

Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız."

Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.



Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 21, 2025