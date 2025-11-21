HABER

Kimler, İmralı oylamasına hayır oyu verdi? İşte o partiler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

Kimler, İmralı oylamasına hayır oyu verdi? İşte o partiler
Mustafa Fidan

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında bugün İmralı'ya ziyaret oylaması yapıldı. Günlerdir konuşulan toplantıya CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmaması damga vurdu.

Kimler, İmralı oylamasına hayır oyu verdi? İşte o partiler 1

GÜNLERDİR BEKLENEN İMRALIL ZİYARETİ KOMİSYONDA OYLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında bir heyetin İmralı Adası'ndaki PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere adaya gitme kararı oylandı.

Kimler, İmralı oylamasına hayır oyu verdi? İşte o partiler 2

32 'EVET', 3 'HAYIR', 2 'ÇEKİMSER' OY

Komisyonda yapılan oylamada İmralı'ya gitme kararı alındı. Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu.

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.

CHP GİTMEME KARARI ALDI

Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeye devam edeceklerini söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Komisyonda kalacağız" dedi.

Kimler, İmralı oylamasına hayır oyu verdi? İşte o partiler 3

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP’nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

KOMİSYONDA HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti'nin 22, CHP'nin 11 DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol Grubu'nun 3, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, DSP, EMEP ve Demokrat Parti'nin 1'er tane üyesi bulunuyor.

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

