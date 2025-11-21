Son dakika | 'İmralı' düğümü bugün çözülüyor: Kritik toplantıya dakikalar kaldı

Son dakika haberi: "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün gerçekleştireceği 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek.

BAKANLAR VE MİT BAŞKANI SUNUM YAPTI

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından Komisyondan yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasına yaklaşıldığı, kullanılan dile ve üsluba azami özen gösterilmesi vurgulandı. Açıklamada, başta Kurtulmuş olmak üzere, Komisyon çalışmalarında "sorumluluk yüklenenlere" yönelik ithamların karşısında "ortak tavırla" durulacağı belirtildi.

BUGÜN 'İMRALI ZİYARETİ' KARARLAŞTIRILACAK

Komisyon, 18. toplantısını bugün saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.



İmralı Cezaevi'nde bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.

İMRALI'YA CHP'DEN AHMET ÖZER Mİ GİDECEK?

TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “MYK’yı toplayacağım, kararı orada alacağız” dediğini aktardı. Yarkadaş ayrıca, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in CHP tarafından heyet için önerilebileceğini ileri sürdü.

Kulislerde konuşulan muhtemel isimler ise şöyle:

AK PARTİ

Abdülhamit Gül

Hüseyin Yayman

Burhan Kayatürk

DEM PARTİ

Gülistan Koçyiğit (DEM Parti'nin göndereceği isim net)

YENİ YOL

Bülent Kaya

M. Emin Ekmen

MHP

Feti Yıldız

Yücel Bulut