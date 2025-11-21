İmralı'ya kimler gidecek? Heyet için konuşulan isimler ortaya çıktı... CHP için 'Ahmet Özer' iddiası

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yapması planlanan ziyaret konusunda kulis hareketliliği hızlandı.

GÖZLER CHP'NİN KARARINDA

AK Parti’nin komisyon üyelerinden bir heyetin İmralı’ya gitmesine “yeşil ışık” yakmasının ardından gözler CHP’nin vereceği karara çevrildi.

TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “MYK’yı toplayacağım, kararı orada alacağız” dediğini aktardı.

İMRALI'YA AHMET ÖZER Mİ GİDECEK?

Yarkadaş ayrıca, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in CHP tarafından heyet için önerilebileceğini ileri sürdü.

Kulislerde konuşulan muhtemel isimler ise şöyle:

AK PARTİ

Abdülhamit Gül

Hüseyin Yayman

Burhan Kayatürk

DEM PARTİ

Gülistan Koçyiğit (DEM Parti'nin göndereceği isim net)

YENİ YOL

Bülent Kaya

M. Emin Ekmen

MHP

Feti Yıldız

Yücel Bulut