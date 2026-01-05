Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu, tüm dünyanın gözü ABD'de

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD ordusu tarafından düzenlenen özel bir operasyonla kaçırılıp ülke dışına çıkarılması, tüm dünyanın gündemine oturdu. Maduro ve eşi ABD'ye getirilirken; çiftin yargılanmasına ise bugün başlanacak.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

New York'ta bir mahkeme Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı.

Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

New York Times (NYT) gazetesi, ABD’ye getirilen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün Manhattan Federal Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkmalarının beklendiğini yazmıştı.

SUÇLAMALAR SORULACAK

Habere göre, mahkemede hakimin çifte haklarını açıklaması ve suçlarını kabul edip etmediklerini sorması bekleniyor. Makalede, Maduro ve eşinin duruşmaya kadar kefaletsiz bir şekilde gözaltında tutulmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.