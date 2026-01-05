HABER

Mardin'de dehşet! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu

Mardin'de korkunç bir olay meydana geldi. Nusaybin ilçesinde yaşayan Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A. (41), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de dehşet! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu

Mardin'deki dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Eve giren ekipler, Süheyla Ö. ile kız kardeşi Sümeyye K.A.’yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Mardin de dehşet! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu 1

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İki kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Mardin de dehşet! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu 2

BİR ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

